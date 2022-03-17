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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Sürücüler, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar nedeniyle dikkatli seyrediyor.

Karayolları karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışı ve gece oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Kent merkezi ile yüksek kesimlerde de aralıklarla kar yağışı görülüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Toros Dağları, Abant, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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