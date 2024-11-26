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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

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D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde 4 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı bir metreyi buldu. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütürken, sürücülere kış lastiği kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde kar yağışı 4 gündür aralıklarla sürüyor.

Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği güzergahlarda görev yapan jandarma ve trafik ekipleri, kış lastiği olmayan sürücülere yola çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Bolu kent merkezinde ise kar yağışı etkisini kaybetti.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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