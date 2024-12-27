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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Eğlence Başladı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Eğlence Başladı
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Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak ve snowboard yapma imkanı sunuluyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar etkisini gösterdi.

Otoyol ile kara yolunun Bolu ve Düzce geçişlerinde gün boyunca etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Dağkent, Cankurtaran ve Gerede mevkileri ile kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde kar etkili oldu.

Ayrıca D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Polis ekipleri, güzergahtan geçen sürücüleri, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bölgede karayolları ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekliyor.

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne kar yağdı.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla sürdü.

Merkeze gelenler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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