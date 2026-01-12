Haberler

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürerken, ulaşımda aksama yaşanmıyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

Otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesiminde, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde de yağış etkisini gösterdi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz