Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başlarken, sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye düştü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başlarken, sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye düştü.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Gece etkisinin artırması beklenen kar yağışına karşı karayolları ekipleri hazır bekliyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sis nedeniyle dikkatli seyretmelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

AA / Zafer Göder - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title