Bolu Dağı'nda kar yağışı - Haberler

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Bolu Dağı'nda kar yağışı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde kar yağışı başladı.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 ve TEM yollarının Bolu Dağı geçişinde, gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. 900 rakımlı Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla araçların geçişinde sorun yaşanmadı.


Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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