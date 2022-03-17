BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Hafif kar yağışı zeminle etkili olmadı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda buzlanmayı önlemek için tuzlama yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar rahat ilerledi.