BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Haberler

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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Hafif kar yağışı zeminle etkili olmadı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda buzlanmayı önlemek için tuzlama yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar rahat ilerledi.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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