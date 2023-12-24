Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili Oluyor

Karın ardından soğuk hava ve sisin de etkisini gösterdiği D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun 900 rakımlı Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde etkili olan karın ardından güzergahta sis ve soğuk hava devam ediyor.

Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, karayolları ekipleri, kar küreme ile buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 41. Şube Şefliği personeli Hakan Türkeş, AA muhabirine, Bolu Dağı'nın Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirterek, "Haftanın 7 günü her türlü hava şartında çalışacak şekilde nöbetteyiz. Dün gece başlayan kar, sabaha karşı yoğunlaştı. Yağış, önce yağmur ve dolu ile başladı sonra kara döndü. Çok şükür kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolumuzu açık tuttuk, herhangi bir problem olmadı." ifadesini kullandı.