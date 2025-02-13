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Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili Oldu
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, polis sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis etkisini gösterdi.

Kara yolunun Bolu kısmındaki Abant kavşağı ve Seymenler ile Düzce bölümündeki Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde kar aralıklarla devam etti.

Sisin de etkili olduğu güzergahta görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Bölgede kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Öte yandan Bolu ile Düzce'nin yüksek kesimlerinde de aralıklarla kar yağışı görüldü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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