Bolu Dağı'nda Kar Manzarası Dronla Görüntülendi
Bolu Dağı kesimi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Dronla çekilen görüntüler, bölgedeki muhteşem kar manzarasını gözler önüne serdi.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, dronla görüntülendi.
Kar yağışı, kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile şehrin yüksek kesimlerinde 3 gün boyunca aralıklarla etkili oldu.
Yağışın ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nda seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar manzarası havadan görüntülendi.