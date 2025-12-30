Haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışıyla oluşan manzara havadan görüntülendi

Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan muhteşem kış manzaraları dronla kayda alındı. Düzce ve Bolu'da devam eden yağışlar bölgede beyaz bir örtü oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan kış manzaraları dronla kayda alındı.

Düzce ve Bolu'da 4 gündür devam eden yağışın etkisi azaldı.

Komşu iki ilin sınırında yer alan, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi yağışla beyaza büründü.

Sarıçam, karaçam, köknar, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla çevrili dağın doğası eşliğinde yolculuk yapanlar, yüksek rakımlı bölgedeki dinlenme tesislerinde kış manzaralarını seyretme imkanı buldu.

Bolu Dağı geçişinde karla kaplanan ağaçlar havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
