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Bolu Dağı'nda Kar Manzaraları Dronla Görüntülendi

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Kar yağışının etkisiyle karla kaplanan Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi dronla görüntülendi. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü.

Karla kaplanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi dronla görüntülendi.

Kar yağışı, yüksek kesimlerde 3 gündür etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçüldü.

Bölgedeki karla kaplanan Bolu Dağı, dronla görüntülendi.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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