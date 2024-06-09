Bolu Dağı'nda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen kazada, Tuba Elitaş idaresindeki otomobil, arkadan çarptığı kamyona çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri ise bir tırın kamerasına yansıdı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Tuba Elitaş idaresindeki 48 BA 988 plakalı otomobil, Bolu Dağı tüneli çıkışı viyadükler mevkisinde Semih Ş. yönetimindeki 78 YD 827 kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde sürücü Elitaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, itfaiye erlerince araçtan çıkarılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza anı ise aynı istikamette seyreden bir tırdaki araç kamerasınca görüntülendi.