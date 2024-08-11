Bolu Dağı'nda İplik Yüklü Tırda Yangın Çıktı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde iplik yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kayseri'den İstanbul istikametine giden tırın sağ arka lastiği yanmaya başladı. Yangın kısa sürede söndürülürken, tırdaki bazı iplik balyaları zarar gördü.
D 100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde iplik yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kayseri'den İstanbul istikametine giden Sadullah Kolay idaresindeki 38 YT 938 plakalı tırın sağ arka lastiği D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı mevkisinde yanmaya başladı.
Durumu fark eden Kolay, aracını hemen emniyet şeridine çekti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında tırdaki bazı iplik balyaları zarar gördü.