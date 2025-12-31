Haberler

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis

Güncelleme:
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı ve etkili sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri yol güzergahlarında çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı, aralıklarla etkili oldu. D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri yol güzergahlarında çalışmalarını sürdürüyor. D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde Ankara ve İstanbul yönünde sürücüler, sorunsuz şekilde yollarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
