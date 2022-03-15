Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı etkili oluyor

BOLU Bolu'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı hafif şekilde etkili olurken, perşembe günü beklenen yoğun kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Bolu'da, sabah saatlerinde itibaren başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hafif şeklide etkili oluyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı devam ederken, perşembe günü şiddetini artıracak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar yağışının artmasına karşın hazır şekilde bekletiliyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.