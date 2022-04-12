BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Haberler

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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde aralıklarla etkili olan kar yağışı, bu sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışının hafif etkili olması nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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