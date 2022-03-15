BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekiplerinin sürdürdüğü kar küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde hafif şekilde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının hafif olması nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla araçlar rahat ilerledi.