Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

İSTANBUL (İHA) - Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş noktası olan Bolu Dağı'nda düşen hava sıcaklığından dolayı yağış ve sis etkili oluyor. Yağış ve sisten dolayı görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ile birlikte yurdun önemli bir bölümünde yağış etkili oluyor. İstanbul ve Ankara arasında önemli bir karayolu geçiş noktasında olan Bolu Dağı'nda da sis ve yağış etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda etkisini gösteren sis görüş mesafesinin iyice düşmesine neden oldu.

Sis nedeniyle Bolu Dağı'nda karayolları ekipleri tarafından yol kenarında bulunan sis uyarı lambaları yakılırken, olumsuzluk yaşanmaması için Bölge Trafik ekipleri de yol boyunca devriye atarak sürücüleri yavaş gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundular.

(Ali Yıldız – Selçuk Akyol/ İHA)