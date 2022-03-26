Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Güncel
 - Güncelleme:

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor Yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü Bolu'da, D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

BOLU (İHA) - Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü

BOLU - Bolu'da, D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini azaltırken yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sisin etkili olduğu D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyorlar.

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Güncel

D-100 Karayolu, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title