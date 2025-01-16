Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkes'te geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesi Düştü: Sürücülere Uyarılar Yapıldı

Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesi Düştü: Sürücülere Uyarılar Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler için dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

Kara yolunun Bolu geçişinde Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kara yolunun Düzce kesiminde de sis etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahta görev yapan trafik ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
img

Gebeliği takip eden sağlıkçılar dehşeti ortaya çıkardı
img

Ronaldo'ya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş teklif
img

Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile set pozu!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.