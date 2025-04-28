Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesi 25 Metreye Düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Sürücüler yavaş seyrederken, trafik ekipleri uyarılarda bulundu.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.
Kara yolunun Dağkent, Yurukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, yavaş seyretti.
Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel