Bolu Dağı'nda freni boşalan TIR, kamyon ve taksiye çarptıktan sonra ters yöne girdi

Olay, gece saatlerinde Bolu Dağı'nın Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Bolu'da bir tavuk üretim tesisinden yüklediği tavukları İstanbul'a götüren, Mehmet A. idaresindeki 14 GH 364 plakalı TIR'ın, iddiaya göre Bolu Dağı'nda freni boşaldı. TIR, bir kamyon ve bir taksiye çarptıktan sonra bariyerleri aşarak ters şeride girdi. Duramayan TIR, kilometrelerce ters şeritte ilerledi. Ters yönde yokuş aşağı hızla ilerleyen TIR'ın bir otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

FREN BALATALARINDA YANGIN ÇIKTI

TIR, yaklaşık 10 kilometre ilerledikten sonra düzlüğe geldiğinde dururken, fren balatalarında yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucu söndürüldü. Kazada TIR'ın çarptığı, isimleri öğrenilemeyen kamyon ve taksi sürücüsü yaralandı. TIR sürücüsü Mehmet A., frenlerinin boşaldığını belirterek, "Bolu Dağı'nda, kavşakta baktım, sol taraf boş, ters şeride atladım. Diğer araca da vurdum" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.