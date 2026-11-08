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Bolu Dağı'nda etkili yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. İki gündür süren yağışla yüksek kesimler ve kara yolu güzergahı beyaz örtüyle kaplandı; bölge havadan görüntülendi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bölgede iki gündür aralıklarla süren yağışın ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Ormanlık alanlar, dağ yamaçları ve kara yolu güzergahında kış manzaraları oluştu.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölge havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA
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