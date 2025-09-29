Bolu Dağı'nda D-100 Kara Yolunda Sis ve Sağanak Ulaşımı Zorlaştırıyor

Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

Kara yolunun Düzce kesimi Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık, Bolu geçişinde Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bakacak mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

Görüş mesafesinin sis nedeniyle yer yer 35 metreye kadar düşen güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Sisli güzergahın havadan da görüntülendiği bölgede akşam saatlerinde kar yağışı beklendiği belirtildi.