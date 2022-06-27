Bolu Dağı'nda bariyeri yıkan tanker, karşı şeride geçti; Ankara yönü kapandı - Haberler

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Bolu Dağı'nda bariyeri yıkan tanker, karşı şeride geçti; Ankara yönü kapandı

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Bolu Dağı'nda bariyeri yıkan tanker, karşı şeride geçti; Ankara yönü kapandı

BOLU Dağı D-100 yolu geçişinde sürücüsünün sis nedeniyle virajda kontrolünü kaybettiği LPG tankeri, beton bariyerleri yıkıp, karşı şeride geçti.

BOLU Dağı D-100 yolu geçişinde sürücüsünün sis nedeniyle virajda kontrolünü kaybettiği LPG tankeri, beton bariyerleri yıkıp, karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralanırken, Ankara yönü trafiğe kapandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, D-100 yolu Bolu Dağı Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ramazan İlter yönetimindeki 34 JC 0543 plakalı LPG tankeri, yoğun siste kontrolden çıkarak beton bariyerleri yıkıp, karşı şeride geçti. Kazada, Ramazan İlter yaralanırken, D-100 yolu Ankara yönü trafiğe kapandı. Sürücüler, yol kenarındaki tesis içinden geçerek yollarına devam etti. Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tankerin kurtarılması için çalışmalar devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Toros Dağları Ankara Bolu Güncel Haberler

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