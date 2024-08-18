Bolu Dağı'nda Araçlara Saat Sınırı Getirildi

Bolu Dağı Tüneli'nin 67 metre uzatılması ve viyadüklerde yapılacak derz yenileme çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, 31 Temmuz'da ulaşıma kapatıldı. Ankara'dan İstanbul yönünde ilerleyen araçlar, otoyolun Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Yönlendirme nedeniyle D-100'ün Bolu Dağı kesiminde araç yoğunluğu oluşurken, sürücüler yarım saatlik yolu yaklaşık 2 saatte geçebiliyor. Göynük ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle alternatif güzergahların kullanımı da zorlaştı.

KARAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü, D-100 kara yolu üzerindeki araç trafiğini hafifletmek için güzergahın ağır taşıtlara sınırlandırıldığını açıkladı. Söz konusu açıklamada, "Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafik 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanmaktadır. Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, ayrıca alternatif güzergahta meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla 18 Ağustos 2024 Pazar günü 14.00-23.00 saatleri arasında yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacaktır. Sınırlandırma işlemi Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından; Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacaktır. Sürücülerin seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşımaktadır" denildi.