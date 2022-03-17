Bolu Dağı'nda 5 gün sürecek kar yağışı başladı - Haberler

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Bolu Dağı'nda 5 gün sürecek kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Güncel
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Bolu Dağı'nda 5 gün sürecek kar yağışı başladı Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde 5 gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışı başladı.

Bolu Dağı'nda 5 gün sürecek kar yağışı başladı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde 5 gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışı başladı.

Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan ve 5 gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı başladı. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde süren kar yağışı yeşil alanlarda etkili olurken, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar yağışının artmasına karşın hazır şekilde bekletiliyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda 5 gün sürecek kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda 5 gün sürecek kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda 5 gün sürecek kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Güncel

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