Bolu Dağı Geçişinde Trafik Tabelaları İçin Temizlik Çalışması Başlatıldı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, trafik uyarı tabelalarını kapatan çalılıkların temizlenmesi için Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, sürücülerin yol ve sürüş güvenliği sağlanacak.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yol kenarındaki trafik uyarı tabelalarını kapatan çalılıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güzergahtaki bazı ikaz ve uyarı tabelalarının görüşü etkileyecek düzeyde çalılıklarla kaplanması üzerine çalışma başlattı.
Geçişin virajlı bölümlerinden başlayan çalışmalar kapsamında trafik ikaz ve uyarı tabelalarının çevresinde biten otlar, iş makineleriyle kesildikten sonra kaldırılıyor.
Temizlik çalışmasıyla sürücülerin yol ve sürüş güvenliği sağlanıyor.