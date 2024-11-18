Bolu Dağı Geçişinde Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü ve sürücüler trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösteriyor.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Karanlıkdere, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düşen güzergahtan geçen sürücüler, trafikte dikkatli seyrediyor.
Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.