Bolu Dağı Geçişinde Sis Tehlikesi: Görüş Mesafesi 35 Metreye Düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, sürücüler için tehlikeli bir durum oluşturdu. Görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü ve trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.
Bölgede Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis etkili oldu.
Sürücüler, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesi sonucu yolda dikkatli ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.