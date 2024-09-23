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Bolu Dağı Geçişinde Sağanak Yağış Ulaşımı Zorlaştırdı

Bolu Dağı Geçişinde Sağanak Yağış Ulaşımı Zorlaştırdı
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sağanak yağış, sürücülerin dikkatli olmasını gerektirdi. Yetkililer, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Güzergahta zaman zaman etkisini gösteren sağanak ve sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti.

Yetkililer, sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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