BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS - Haberler

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BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi.

İSTANBUL (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle düşük hızda ilerlerken, bölgede sağanak da etkili oluyor. Güzergahta ise araç yoğunluğu yaşanmıyor.

BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS

BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS

BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS

BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS

BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS

BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS

BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları, İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel, Haberler

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