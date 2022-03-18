Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis (2) - Haberler

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Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis (2)

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis (2)

TEM ULAŞIMA KAPANDIBolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

BOLU (DHA) - TEM ULAŞIMA KAPANDI

Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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