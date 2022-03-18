BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Haberler

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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Bu sabah saatlerinde ise kar yağışı etkisini artırdı. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yol, yağışın şiddetiyle beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler, yolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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