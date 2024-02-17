Bolu Dağı geçişinde cip ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen kazada, cip ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve ulaşım bir süre aksadı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde cip ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen İsmet K. idaresindeki 34 DU 9891 plakalı cip, Sarıçökek mevkisinde önünde seyreden Ali Ç. yönetimindeki 34 GOJ 61 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Feride Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan sürücüler ile otomobildeki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, incelemelerin ve çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.