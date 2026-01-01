Haberler

Bolu Dağı Geçişi Tüm Araçlar İçin 9 Saat Sonra Ulaşıma Açıldı

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu'nun Bolu Dağı Geçişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 9 saat kapalı kaldıktan sonra tüm araçlar için trafiğe açıldı.

(ANKARA) - Anadolu Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu'nun Bolu Dağı Geçişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır taşıtlar için trafiğe kapatılmasının ardından yaklaşık 9 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu'nun Bolu Dağı Geçişi tüm araçlar için trafiğe açılmıştır" denildi.

Güzergahlar, bugün saat 12.40 itibariyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
