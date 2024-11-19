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Bolu Dağı Geçişi: Sürücülere Eşsiz Manzaralar Sunuyor

Bolu Dağı Geçişi: Sürücülere Eşsiz Manzaralar Sunuyor
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Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı, sürücülere zirveden eşsiz manzaralar izleme imkanı sunuyor. Sonbahar ve kış mevsimlerinde bölgeyi ziyaret edenler, doğal güzellikler eşliğinde keyifli molalar veriyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı kesiminde yer alan dinlenme tesisleri, güzergahtan geçen sürücülere zirveden manzara izleme imkanı sunuyor.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, 2007 yılında Bolu Dağı Tüneli'nin açılmasından itibaren alternatif güzergah olarak hizmet veriyor.

Yaklaşık 17 yıldır sürücüler ve yolcular tarafından "eski yol" diye tabir edilen Bolu Dağı güzergahı, sarıçam, karaçam, köknar, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla çevrili eşsiz doğasıyla güzel görüntü oluşturuyor.

Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde sis bulutlarının sardığı bölge, zirveye yakın noktalarında yer alan dinlenme tesisleriyle eşsiz manzarayı izlemek isteyen sürücülerin uğrak noktası oluyor.

"Harika bir manzara"

Eşi ve çocuğuyla Bartın'dan İstanbul'a giderken dinlenme tesisinde mola veren Taner Girgin, AA muhabirine, güzel manzara eşliğinde yolculuk yapmak için güzergahtan geçmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Etkileyici bir manzarayla karşılaştıklarını belirten Girgin, sis bulutu ve sonbahar renklerini görmenin çok güzel olduğunu kaydetti.

Güzergahı kullanan sürücü Mustafa Paşahan da "Böyle bir manzarayı başka nerede bulabiliriz? Bolu Dağı benim için bir dinlenme yeri. Burada durduğum zaman yorgunluğumu tamamen unutuyorum, benim için adeta terapi oluyor. Dinlenmek, yemek yemek ve çay içmek için iyi bir nokta." diye konuştu.

Abdullah Kılık ise Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret ettikten sonra Bursa'ya dönüş yolunda Bolu Dağı'nın sisle bütünleşen manzarasını görünce mola verdiklerini dile getirerek, "Harika bir manzara. Gerçekten güzel bir yer, harika ötesi bir doğası var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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