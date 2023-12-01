Bolu Dağı Düzce kesiminde kış lastiği denetimleri başladı

Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli kara yolu geçişlerinden olan Bolu Dağı Düzce kesiminde kış lastiği uygulaması için trafik ekipleri denetimlerine başladı. Denetimlerde kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

- Bolu Dağı'nda kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor

Uygulamanın ilk cezaları da yazıldı

DÜZCE - Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli kara yolu geçişlerinden olan Bolu Dağı Düzce kesiminde kış lastiği uygulaması için trafik ekipleri denetimlerine başladı. Denetimlerde kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması başladı. Kışın düşük hava sıcaklıkları sebebiyle zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşunun artırılması ve kaymalarla meydana gelebilecek muhtemel trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla Türkiye genelinde başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli kara yolu geçişi olan ve kışın sürücüleri en çok zorlayan Bolu Dağı Düzce kesiminde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kış lastiği denetimi yaptı. Tır, kamyon ve otobüsler üzerinde yapılan denetimlerde sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığına bakılırken, ekipler sürücüleri hem uyardı hem de broşür vererek kış lastiği hakkında bilgilendirdi. Uygulamalar sırasında durdurulan araçların kış lastiği takıp takmadığı denetlenirken, kış lastiği bulunanların ise diş derinliğine bakıldı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama 15 Nisan 2024'e kadar sürecek.

Düzce'de kış lastiği uygulamasının ilk cezaları da yazıldı

Uygulamalar sırasında kış lastiği takmayan, kaplama lastik kullanan sürücülere de cezaları yazıldı. Uygulamada kış lastiği takmayan sürücülere 2 bin 568 TL para cezası uygulandı.