Bolu Dağı Düzce geçişinde tırla otomobilin çarpıştığı kaza
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Bolu Dağı Düzce geçişinde meydana gelen kazada tırla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu Dağı Düzce geçişinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Halis Sağır yönetimindeki 34 HLS 96 plakalı otomobil, D-100 karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı mevkisinde önünde ilerleyen Mustafa Korkmaz idaresindeki 34 FRZ 095 plakalı tırla çarpıştı.
Kazanın ardından otomobil içerisinde sıkışan Halis Sağır, olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı.
Kazada yaralanan iki sürücü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.