Bolu Dağı D-100 Kara Yolunda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler büyük zorluklar yaşadı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler araçları ile ilerlemekte zorlandı.
Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde bölgede oluşan siste görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler rampalı ve virajlı yolların bulunduğu D-100 geçişinde araçlarıyla güçlükle ilerledi. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,