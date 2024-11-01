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Bolu Dağı D-100 Kara Yolunda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Bolu Dağı D-100 Kara Yolunda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler büyük zorluklar yaşadı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler araçları ile ilerlemekte zorlandı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde bölgede oluşan siste görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler rampalı ve virajlı yolların bulunduğu D-100 geçişinde araçlarıyla güçlükle ilerledi. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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