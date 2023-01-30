Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandıDÜZCE Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı, dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından havadan görüntülendi.

Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

DÜZCE Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı, dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından havadan görüntülendi.

Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan Bolu Dağı'nda dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Sisin de etkili olduğu bölgede, Karayolları ekipleri zaman zaman tuzlama çalışması yapıyor. Sürücüler ise dikkatli olmaları konusunda tabelalar ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor.

Karla kaplanan Bolu Dağı dronla havadan da görüntülendi.