Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 5'i Çocuk 9 Kişi Yaralandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı ve 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik bir süreliğine kapanmıştır.
Bolu'da 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 5'i çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Bolu Sanayi Sitesi mevkisinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5'i çocuk 9 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika trafiğe kapanan İstanbul yönündeki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA / Güncel