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Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 5'i Çocuk 9 Kişi Yaralandı

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı ve 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik bir süreliğine kapanmıştır.