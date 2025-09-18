Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı
Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazaya yolcu midibüsü, otomobil ve kamyon karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu- Mudurnu kara yolu Yazılar köyü mevkisinde yağışın da etkisiyle yolcu midibüsü, otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, otomobil ve midibüs sürücüleri ile midibüste yolcu olan 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel