Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Bolu- Mudurnu kara yolu Yazılar köyü mevkisinde yağışın da etkisiyle yolcu midibüsü, otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, otomobil ve midibüs sürücüleri ile midibüste yolcu olan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.