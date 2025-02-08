Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
Bolu D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Hafif ticari araç ve motosikletin çarpışmasının ardından devrilen motosiklete minibüs çarptı.
Bolu'da, hafif ticari araç, motosiklet ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunda Ferhat Ü. (23) idaresindeki 14 ADF 701 plakalı motosiklet ile C.Ç. yönetimindeki 34 JP 1393 plakalı hafif ticari araç Sağlık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsüne, M.Ö'nün kullandığı 14 DK 377 plakalı minibüs çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Diğer araçların sürücüleri, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.