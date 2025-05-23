Bolu'da Zincirleme TIR Kazası: 2 Yaralı

Bolu'da Zincirleme TIR Kazası: 2 Yaralı
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan TIR'lardan birinin dorsesindeki konteynerin düşmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapandı.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda, 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan TIR'lardan birinin dorsesinden yola düşen konteyner Ankara istikametini trafiğe kapattı. Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden açıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran Davit Partenaze idaresindeki BM 928 MB plakalı TIR'a, arkasından gelen Mehmet K. yönetimindeki 51 ACR 259 plakalı TIR çarparken, dorsesindeki konteyner da yola devrildi. Daha sonra arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 99 JG 902 plakalı TIR ve Kemal D. idaresindeki 80 FV 540 plakalı TIR da kazaya karıştı. Zincirleme kazada Kemal D. ve yanında bulunan Ahmet D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen konteyner nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla yol yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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