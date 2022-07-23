Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü (3) - Haberler

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Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü (3)

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü (3)

56 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYORBolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 23 Temmuz itibarıyla hastanelere 125 kişinin başvurduğu belirtilerek, "68 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 56 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir.

56 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 23 Temmuz itibarıyla hastanelere 125 kişinin başvurduğu belirtilerek, "68 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 56 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Tedavisi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem isimli vatandaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir" bilgisine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

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