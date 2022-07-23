Son dakika haber: BOLU'DA ZEHİRLENME VAKALARININ YAŞANDIĞI KÖYDE 1 KİŞİ ÖLDÜ - Haberler

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Son dakika haber: BOLU'DA ZEHİRLENME VAKALARININ YAŞANDIĞI KÖYDE 1 KİŞİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... BOLU'da, zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde Eyüp Ertem (49), zehirlenme şüphesiyle sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

BOLU'da, zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde Eyüp Ertem (49), zehirlenme şüphesiyle sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı'nda içtikleri sudan zehirlenenlerin sayısı 112'ye ulaştı. Kurban Bayramı'nda eşinin ailesinin yaşadığı Yuva köyüne geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, kurbanı da köyde kesti. Bayramın birinci gününü köyde geçiren Ertem, gece de eşinin ailesinin evinde kaldı. Mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetiyle hastaneye giden Ertem, Bolu'daki tedavisinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ertem'in cenazesi bugün Bolu'da toprağa verilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Şehir Hastanesi Kurban Bayramı Eyüp Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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