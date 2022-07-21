Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 45 kişinin tedavisi sürüyor - Haberler

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Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 45 kişinin tedavisi sürüyor

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 45 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 98 kişiden 45'inin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 98 kişiden 45'inin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Vali Kılıç, AA muhabirine, 45'i yetişkin 53'ü çocuk toplam 98 kişinin hastaneye başvurduğunu söyledi.

Kılıç, 45 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir ağır hasta yok. 17 hastayı il dışına sevk ettik. Şu anda yoğun bakımda olan 9 kişi var. Bu yoğun bakım da 'ara yoğun bakım', öyle cihazlara bağlanmış şekilde değil. Onların da şu anda hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

"Numuneler alındı, sonuçları bekliyoruz"

Köye su verilmediğini, dışarıdan su tedarik edildiğini aktaran Kılıç, "Deponun temizliği yapıldı. Numuneler alındı, sonuçları bekliyoruz. En son yağışlardan kaynaklanmış su kirliliğinden olduğunu değerlendiriyoruz. Numune sonuçları daha çıkmadı, kesinleşmedi. Bunun dışında bütün köylerimizde bütün depoları da elden geçiriyoruz, klorlama ve bakım işlerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Göder - Güncel

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