Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi (2) SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBolu'da bayram ziyaretinde gittiği Yuva köyünde sudan zehirlendiği düşünülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Eyüp Ertem (49), son yolculuğuna uğurlandı. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Bolu'da bayram ziyaretinde gittiği Yuva köyünde sudan zehirlendiği düşünülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Eyüp Ertem (49), son yolculuğuna uğurlandı. Aşağısoku Mahallesi'ndeki Hacı Nakkaş Camii'ndeki cenazeye; Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Ertem'in eşi Saadet ve çocukları Erdoğan, Enes, Eren ile yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namaz sonrası Ertem'in cenazesi toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel Eyüp Bolu Güncel Haberler

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